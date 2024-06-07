NS Design CR4《Amber》　バイオリン

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種類...バイオリンレベル...上級者2023年９月末にクロサワ楽器より購入しました。ほとんど新品です。製品詳細はhttps://shop.kurosawagakki.com/items/2843474https://kurosawaviolin.com/nsdesign/violin/をご覧ください、よろしくお願いします。NSDesignCRSeriesエレガントなルックスと繊細かつ大胆なパフォーマンスを実現するNSDesignのエレクトリックバイオリン。その最上位であるCRシリーズが放つ多彩な音色と表現力はエレクトリックバイオリンのトップブランドとして君臨し、多くの人に選ばれてきました。優れたバランスと安定感。設計者のネッド・スタインバーガー氏はギター/ベース等数々の楽器をデザインしており、その斬新なルックスからは想像もつかないほどの優れたバランスと安定感を実現させています。ライブ/レコーディングで威力を発揮。プリアンプを内蔵しており、トレブル(高音)のブースト/カット。ベース(低音)のブースト/カットが可能です。手元で音色調整ができますので、ライブ/レコーディングで威力を発揮します。3WAYのセレクタースイッチでお好みのサウンドメイキング。・アップポジション：最適なサスティンを得られるピッチカートモード・センターポジション：エフェクター使用等に適したエレクトリックモード・バックポジション：アルコ奏法に適したアコースティックモード各ポジションはバックパネル内のトリマーでバランス調整ができます。ヘッドフォンジャック搭載。ライブやレコーディングでのモニタリングはもちろん、夜間の練習用サイレントとしてもお使いいただけます。付属品：専用セミハードケース