八木勇征 クッション バルーン キーホルダー FANTASTICS

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ご覧頂きありがとうございます！八木勇征bigクッションFANFANJUMPスティックバルーンダイカットキーホルダー 全て新品未開封です。クッションは元々圧縮済です。袋の折れ等はご了承下さい。スティックバルーンも元々クシャっとなっておりますが、膨らませて貰ったら戻ります。バラ売りはご遠慮下さい。宜しくお願い致します(*^^*)ヤギッコリー瀬口黎弥木村慧人八木勇征中島颯太世界佐藤大樹澤本夏輝堀夏喜中尾翔太FANTASTICSファンタスティックス