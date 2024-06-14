Da-iCE ライブグッズ ダイス

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商品詳細
●シリコンブレス2個(和田颯と岩岡徹)●リング2個(和田颯と岩岡徹)●ピアス1セット●キーホルダー1個●IDキーホルダー3個(大野雄大と工藤大輝と岩岡徹)※岩岡徹のキーホルダーは2枚目の写真にあります。●TOURDATETAG1個●ペンライト2個開封していますが、ピアスや指輪は使用しておらず保管していました。#DaーiCE#和田颯#岩岡徹#工藤大輝#花村想太#大野雄大#グッズ#ダイス
http://narcologia.ru/goods/evaporation33724.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial933416.html
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