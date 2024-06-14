記録保存箱　橋本漆芸　書類入れ　貴重品入れ A4

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家系記録なと家の重要書類、権利書、通帳なとを保存する漆塗りの書類入れになります。橋本漆芸製で別注品だと思います。(名前などは入っておりません)写真に御座います様に中蓋が御座います。A4サイズか入ります同じ物を代々書類、貴重品入れに使用している為予備を出品致します長年の箱に入ったまま一度も使わず仕舞われていましたのでスレ、傷、汚れ、カビ等は見受けられません紙外箱は長年の経年劣化が少し御座います50年近い物ですのでアンティークとしてご理解頂きます方のみご検討下さいませ、又購入後のご対応は出来かねますのでご了承下さいませ。縦 約34.5cm横 約25.5cm高 約10.5cm発送はプチプチで厳重に梱包し発送致します。ご検討宜しくお願い致します少々#家系記録#貴重品入れ #重要書類入れ#写真入れ#権利書入れ#通帳入れ #文箱#家系図#A4サイズ書類入れ#漆塗#輪島塗#掃松沈金#松沈金#松#沈金#溜塗#三段重箱#三段重#重箱#お重#御重#弁当箱#茂夫#慶峰#慶峯#天然木#木製#漆塗#漆器#漆芸#食器#容器#慶事#イベント#インテリ#輪島漆器#大向高洲堂#高洲堂#山水蒔絵#高蒔絵種類···その他カラー···ブラック装飾···蒔絵