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商品詳細
澄泥硯かと思います。石の茶色く石も滑らかな感じです。縦17.5cm程度 横11.8cm程度 厚さ3cm程度 重さ1520g程度時代もあり、堀もあり良い硯です。こちらの商品ですが書道教室を営む親戚から譲り受けました。返品交換は出来ませんので画像確認した上での購入をお願いいたします。気になった方お気軽お問い合わせ下さい。＃澄泥硯＃歙州硯＃端渓硯＃書道硯＃硯＃書道墨＃書＃文房四宝＃書道具
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