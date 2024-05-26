激レアキャラ？　マーベル DC Comics アクションフィギュア　まとめて

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商品詳細
マーベルのキャラクター大集合のフィギュアです。ガンダム？2体はおまけです。首、腕、肘、手首、足、膝、足首が可動するアクションフィギュアです。マーベルキャラは高さ10〜12cm、ガンダム？は15cmです。キャプテンアメリカ、アメリカンヒーロー、アイアンマン、スパイダーマン以外はあまり分かりません。どれも全体に綺麗な状態ですが、子供が遊んだものですので、よく見ると、細かい傷など表面にあるかもしれません。コレクションなど神経質な方のご購入は、写真をよくご確認の上、ご検討ください。￼まとめてクッション材に包み、発送する予定です。個別での梱包、発送となるため、バラ売りをご希望される場合は、一体500円で対応￼させていただきます。ほか、マーベルキャラのアクション、フィギュア、多数出品しています。フィギュア種類···アクションフィギュア
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