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- マイケル・ジョーダン スペースジャム【新品 激レア希少品】
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商品詳細
★【新品/未使用】こちらの商品は、写真が全ての未開封の新品未使用品です！1996年物SPACEJAMマイケルジョーダン＆バックスバニーフィギュアジョーダンとバックスバニーアニメ映画『スペースジャム』台紙に若干折れ跡(写真1枚目右上角)がありますが比較的綺麗なコンディションです。★外箱を綺麗にアルコール除菌し、丁寧に梱包させて頂きます。★送料無料★匿名配送★早い者勝ち ✅出品中の商品を全てご覧頂けます！ ↓↓↓↓↓↓ #淳子「商品説明必読」#MichaelJordan#シカゴブルズ#ChicagoBulls#スペースジャム#マイケル・ジョーダン#チャールズバークレー#バックスバニージャンル（スポーツ選手）···バスケットボール
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