真骨彫製法　仮面ライダー555　オリジナルスリーブ　限定ショッパー付き

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商品詳細
・S.H.Figuarts（真骨彫製法）仮面ライダー555(ファイズ) オリジナルスリーブ 限定ショッパー付き・新品未開封品となります。フィギュアは付属しません。※仮面ライダー55520thEVENTMyMissionMemories 横浜会場限定特典のスリーブのみとなります。・即購入可能です。※コメント対応中の場合でも、即購入の方優先となりますので、ご理解お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic421937.html
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