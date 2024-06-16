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epoch2020 阪神　タイガース　糸井嘉男　直筆サイン
商品番号 I16291369244
商品名

epoch2020 阪神　タイガース　糸井嘉男　直筆サイン
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。☆コレクション整理による出品☆＊購入後、ストレージBOX保管しておりました、比較的美品かと思いますが、あくまで素人保管の為、初期キズ等の状態に過度に神経質な方はお控え頂きますようお願い致します。⚠︎防水.折れ対策を万全にし、発送させて頂きます⚠︎他ページの商品など、複数個での購入は多少ではございますがお値下げさせていただきます^^☆⚠︎ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。
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