京唄子 直筆サイン入り Tシャツ M 女優 漫才師 当時物 渡る世間は鬼ばかり

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商品詳細
中古品になります。小さな汚れが数カ所あります古い物ですのでご理解下さい。サイズM身幅約50.5着丈約76cm京唄子直筆サイン入りTシャツM女優漫才師当時物渡る世間は鬼ばかり暴れん坊将軍お笑いスター誕生!!水戸黄門てなもんや三度笠
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