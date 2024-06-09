ベルセルク 漫福ガチャ A賞 高精細複製原画 キャラファイングラフA ...

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商品詳細
ベルセルクの漫福ガチャA賞の複製原画です。複製原画は中身確認の為に、一度開けて確認しております。取り出しはしておりません。暗所にて保管しております。漫福ガチャ ベルセルク A賞 高精細複製原画 キャラファイングラフA静かな迫力を感じるガッツのカラーイラストを、細部まで高精細複製原画として再現。額装付きです。（イラストサイズ:約A5サイズ額外寸:256×319)
http://narcologia.ru/goods/housekeeper906009.html
http://narcologia.ru/goods/freezer517098.html
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