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新品・藤井風　燃えよロンT size :Ｌ
商品番号 N87320323858
商品名

新品・藤井風　燃えよロンT size :Ｌ
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

藤井風2021アリーナツアー『FujiiKaze“HELPEVERARENATOUR”』MO-E-YOlongsleeveT-shirtsツアー会場で購入して以来、未開封のまま自宅保管していました。　今回出品にあたり、確認の為開封しましたが、汚れ等はないと思います。▪️サイズ　Ｌ▪️色　　black▪️新品・未使用#藤井風#fujiiKaze#HELPEVERHEARTNEVER#HERN#ヘンレコ人気ソロアーティスト···藤井風グッズ種類···Tシャツ
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