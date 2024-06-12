新品・藤井風　燃えよロンT size :Ｌ

藤井風2021アリーナツアー『FujiiKaze“HELPEVERARENATOUR”』MO-E-YOlongsleeveT-shirtsツアー会場で購入して以来、未開封のまま自宅保管していました。 今回出品にあたり、確認の為開封しましたが、汚れ等はないと思います。▪️サイズ Ｌ▪️色 black▪️新品・未使用#藤井風#fujiiKaze#HELPEVERHEARTNEVER#HERN#ヘンレコ人気ソロアーティスト···藤井風グッズ種類···Tシャツ



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