益子焼 千田義昭作 長皿2点 練上手 陶芸品 民藝 作家物

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商品詳細
お値下げしました14500円→13700円→11640円益子焼千田義昭作練上手長皿2点サイズ(約):縦9cm,横31cmほとんど使わず自宅保管しておりました。出番がないので思いきって出品致します。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。カラー···ブラウン種類···皿・鉢
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http://narcologia.ru/goods/teaspoonful872551.html
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