密教法具　独鈷杵（どっこしょ）黒鉄風 全長約２９ｃｍ

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◆金剛杵（ヴァジュラ）は元々ヒンズーの神「インドラ」（日本名は帝釈天）の武器で、雷を操るとも言われ、他にも金剛力士の武器としても知られています。持ち手の両側に「鈷」（剣のようなもの）が出ており、「煩悩を打ち負かす」ものとされています。◆魔除や、ヒーリングのお供に。お守りにどうぞ。◆ホワイトメタル製ですので、重量はたっぷりとしていますが、強度はございません。サイズ・仕様/全長約２９ｃｍ重さ約３５１ｇ材質ホワイトメタル製付属品なし原産国日本※即購入OKです。※値下げ交渉は受け付けておりません。