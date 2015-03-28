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- 密教法具 独鈷杵（どっこしょ）黒鉄風 全長約２９ｃｍ
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商品詳細
◆金剛杵（ヴァジュラ）は元々ヒンズーの神「インドラ」（日本名は帝釈天）の武器で、雷を操るとも言われ、他にも金剛力士の武器としても知られています。持ち手の両側に「鈷」（剣のようなもの）が出ており、「煩悩を打ち負かす」ものとされています。◆魔除や、ヒーリングのお供に。お守りにどうぞ。◆ホワイトメタル製ですので、重量はたっぷりとしていますが、強度はございません。サイズ・仕様/全長約２９ｃｍ重さ約３５１ｇ材質ホワイトメタル製付属品なし原産国日本※即購入OKです。※値下げ交渉は受け付けておりません。
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