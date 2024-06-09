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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。WORLDTOUR2015GENERATIONEX初の単独ツアーライブ参戦、幸運にもGETした玲於くんの直筆サインフリスビーです。私の手元に飛んできたフリスビーの裏には直筆で「Fire!」の文字が書かれていました。大事に保管していましたので状態は良いと思います。【お値下げはご遠慮願います】よろしくお願い致します。#GENERATIONS#佐野玲於#ライブ#直筆サイン#フリスビー#GENERATIONEX
http://narcologia.ru/goods/insignificant200082.html
http://narcologia.ru/goods/flight391428.html
http://narcologia.ru/goods/freezer64898.html
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