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- かにちゃん 缶バッジ vol.0 48個 痛バ付き
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商品詳細
缶バッジカバー付きで48個セットです。銀袋は付きません。使用感ありますが、A4サイズの痛バもお付けします。即購入、バラ売り⭕️バラ売りの場合1つ350円です。素人管理ですので細かい傷等気になる方は御遠慮ください。
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