

琴 並甲 13弦 龍舌 蒔絵 金鶴 並甲 すだれ 生田流 和楽器 箏 付属品多数 琴 並甲 13弦 龍舌 蒔絵 金鶴 並甲 すだれ 生田流 和楽器 箏 付属品多数



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商品をご覧頂きありがとうございます。他にも楽器を取り扱っております。良かったらご覧頂きお選びください♪#てぃらぱんの楽器屋さん●商品名琴並甲13弦龍舌蒔絵金鶴並甲すだれ半上角作り生田流定価:25万円相当●アイテム琴箏和楽器総桐製 簾彫り●説明龍舌に美しい鶴の装飾が施されております。松の木と親鶴、小鶴の縁起の良い絵です。袋にも金鶴と全体的に鶴が施された美しい逸品です。●付属品琴 幅約25cm 長さ約76cm猫脚鳥居台琴柱高級品御琴柱ふじ印製14個※一つサイズが小さいので写真にてご確認ください琴爪縞模様があり天然動物素材かと思われる高級品です。琴袋爪入ケース菊模様の鮮やかなケースです。●コンディション使用に伴う小傷汚れはありますが、まだまだ使用可能です。●梱包プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、ラップなど状況に合わせて梱包させて頂きます。●発送1日から2日の間で発送させて頂きます。※こちらの商品は送料込みで販売させて頂いておりますが、北海道、九州、沖縄への配送は別途で+2000円かかります。ご希望の方は購入前にご連絡をお願い致します。こちらの商品は中古品になりますが、アルコール除菌、清掃をして出品させて頂いておりますのでご安心下さい。こちらはあくまで中古品になります。商品の評価は主観的な内容になりますのでご了承下さい。※こちらの商品は即購入歓迎です。※専用ページは特に設けておりませんので、お早めにご購入下さい。その他ご不明な点などございましたら、コメントからお問い合わせ下さい。返答はなるべく早くお答えさせて頂きます。どうぞ宜しくお願いします。種類···琴