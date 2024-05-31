絵画「marina pier」

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商品詳細
風景画 安里猛 作品（原画） サイズ34x30cm木製フレームも手作りです。 窓枠を重視して、サインは裏に入れます。 （画家）安里 猛Instagramasatotakeshi_artオーダーも受け付けてます。海の絵絵画風景画アクリル画ハワイの絵沖縄の絵アート
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