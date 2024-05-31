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絵画「marina pier」
商品番号 C82547735545
商品名

絵画「marina pier」
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 5,400 円
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商品詳細

風景画　安里猛　作品（原画）　サイズ34x30cm木製フレームも手作りです。　窓枠を重視して、サインは裏に入れます。　（画家）安里　猛Instagramasatotakeshi_artオーダーも受け付けてます。海の絵絵画風景画アクリル画ハワイの絵沖縄の絵アート
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