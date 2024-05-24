THR10 YAMAHA

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商品詳細
優れたエフェクト、ハイファイなステレオサウンドをコンパクトなボディに搭載。USBインターフェイス機能、バッテリー駆動、チューナーなどオフステージでギタリストに必要なあらゆる機能が詰まっています。新品で購入したのですがあまり使わずに置いていました。新品価格で3万円程します。よろしくお願いします。アンプギター
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