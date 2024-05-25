チャンネルdjオーディオミキサー ライブ、音楽、カラオケ、ポッドキャスト用 黒

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✳️動作未確認のため、初期動作不良などありましたら、受け取り評価前にお知らせください♪✳️商品の状態は現物写真をご確認ください✳️簡易梱包で発送致します✳️箱から出して発送する場合がございますので、ご了承ください6チャンネルミキサー：エフェクトコントロール付きの各チャンネルとステレオ出力のセット。Lotusの補助入力と出力のセットがあります。各入力チャンネルには2バンドのイコライゼーションコントローラーがあります。-調整可能なゲインサイズ：コンデンサーに直接電力を供給するのに適した、内蔵の48Vファンタム電源。高精細ヘッドフォン出力ポート、複数のオーディオフォーマットプレーヤー。USB経由でパソコンと接続して外部サウンドカードを実現できます。-スモールサイズ＆amp;：PCのUSBに直接接続して直接電源を供給することも、モバイル電源またはAC/DCアダプターから電力を供給することもできます。-6.3mmステレオ入力ジャック：電子キーボードやその他のオーディオ機器などのラインレベルの楽器を接続するために使用されます。さらに、モノラル入力は多機能ジャックであり、平衡入力と不平衡入力に接続できます。-多目的：ホームミュージック制作、リアルタイムストリーミング、k曲のカバーなど、ユーザーの多くのニーズを満たすことができます。仕様:-電力：50W-録音モード：USBまたはPC経由-効果：遅延サイズチャート:225x155mm/8.86x7.2.17インチ種類···ミキサー7-19