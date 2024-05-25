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【即購入可】ツイステ レオナ アクスタ チャーム namco缶バッジ
商品番号 D70703939585
商品名

【即購入可】ツイステ レオナ アクスタ チャーム namco缶バッジ
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 6,533 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ツイステッドワンダーランドツイステレオナ・キングスカラーサバナクロー寮・ポプコレアクスタ(定価1430円)×3・アニプレックスアクスタ×2・1番くじバッグチャーム×1・きゃらぺこアクスタ×1・アイシングクッキーチャーム×1・namco缶バッジ制服グリッター×4・namco缶バッジ実験着×2・namco缶バッジ式典服鏡の間×3✦︎✧︎✧✦✦︎✧︎✧✦✦︎✧︎✧✦✦︎✧︎✧✦獲得後暗所で保管しておりました。推しの場所確保で精一杯なのでお譲りします。#ぴっぴかちゅうのツイステ⚠︎写真のものが全てです。数え間違いがございましたら申し訳ございません。⚠︎きゃらぺこアクスタは開封品ですが目立った傷はございません。⚠︎即購入優先です。⚠︎1番安い方法、簡易包装で発送致します。⚠︎配送時のトラブルは責任を取りかねます。✦︎✧︎✧✦✦︎✧︎✧✦✦︎✧︎✧✦✦︎✧︎✧✦#ツイステッドワンダーランド#ツイステ#レオナ#サバナクロー#ポプコレ#アクスタ#アクリルスタンド#アニプレックス#1番くじ#一番くじ#カバンチャーム#バッグチャーム#アイシングクッキーチャーム#namco缶バッジ#namco#ナムコ#ナムコ缶バッジ#制服#グリッター缶バッジ#ホログラム缶バッジ#実験着#式典服#鏡の間1440＊486
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