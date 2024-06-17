トロンボーン　BACH 42B テナーバストロンボーン

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商品詳細
テナーバストロンボーンBachのモデル42Bです。中古で購入し使用していました。吹き込んであるので、音のツボが広くて鳴らしやすいです。どの音域もムラなくなるのでオススメできる楽器です。違う楽器を購入したため、誰かに使っていただけたらと思い出品しました。スライド等は不自由なく使えます。大きな凹みはなく、スライド付近、チューニング管付近の使用感がある程度なのですが、バック特有のベルふちの変色が少し目立つ状態です。マウスピースは付属しません。使用感ある中古楽器ですので、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。よろしくお願いします。
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