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トロンボーン　BACH 42B テナーバストロンボーン
商品番号 I73258978377
商品名

トロンボーン　BACH 42B テナーバストロンボーン
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 29,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テナーバストロンボーンBachのモデル42Bです。中古で購入し使用していました。吹き込んであるので、音のツボが広くて鳴らしやすいです。どの音域もムラなくなるのでオススメできる楽器です。違う楽器を購入したため、誰かに使っていただけたらと思い出品しました。スライド等は不自由なく使えます。大きな凹みはなく、スライド付近、チューニング管付近の使用感がある程度なのですが、バック特有のベルふちの変色が少し目立つ状態です。マウスピースは付属しません。使用感ある中古楽器ですので、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/seamless231529.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant198882.html
http://narcologia.ru/goods/pompous53023.html

トロンボーン　BACH 42B テナーバストロンボーン
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トロンボーン　BACH 42B テナーバストロンボーン
テナーバストロンボーン - Stradivarius - ： Bach | 野中貿易

トロンボーン　BACH 42B テナーバストロンボーン
V.Bach　Stradivarius　テナーバストロンボーン　42B　【池上亘氏選定品】

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テナーバストロンボーン BACH 42BGL - トロンボーン

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