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- なるせねこパーカー特典缶バッジシールなし×1 なるせねこTシャツクイーン 廃盤
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商品詳細
2017年1月頃に発売されたなるせねこぱーかーの特典缶バッチになります。2020年以前のnqrseさんのグッズでしたら所持しておりますのでお気軽にお声掛けください。ご希望等無ければ過去のグッズはマイペースに出品致しますので興味がありましたらフォロー等お願いします。独自のルール等はありませんのでよろしくお願いします。
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