アズサ　英語版ポケモンカード　SR

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商品詳細
海外版ポケモンカード、正規のカードです。(レプリカなど違法コピー品ではありません。よかったらレリーフ加工の模様パターンまで確認いただくと偽物との違いが識別できます。）完全品ではありませんので、完璧品をお求めの方や傷を気にされる方は購入をお控えいただけたらと思います。写真の確認をお願いいたします。梱包は、カードをスリーブに入れて、厚紙・段ボール等で補強して発送します。#おもちポケカ
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