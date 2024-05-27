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アズサ　英語版ポケモンカード　SR
商品番号 U50445091300
商品名

アズサ　英語版ポケモンカード　SR
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

海外版ポケモンカード、正規のカードです。(レプリカなど違法コピー品ではありません。よかったらレリーフ加工の模様パターンまで確認いただくと偽物との違いが識別できます。）完全品ではありませんので、完璧品をお求めの方や傷を気にされる方は購入をお控えいただけたらと思います。写真の確認をお願いいたします。梱包は、カードをスリーブに入れて、厚紙・段ボール等で補強して発送します。#おもちポケカ
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