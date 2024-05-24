フェイマス　ウクレレ　famous FS-1 ケース付き

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます♪ウクレレFamousUkuleleFS-1カバー付き自宅で少し練習しましたが、断念しました。ほとんど使用していませんが、中古品・自宅保管品にご理解賜りご検討ください楽器の詳しい知識を持ち合わせていませんので、ウクレレの質問にはお答えできかねます。即購入大丈夫です種類···ウクレレ
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