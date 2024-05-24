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フェイマス　ウクレレ　famous FS-1 ケース付き
商品番号 W58339411698
商品名

フェイマス　ウクレレ　famous FS-1 ケース付き
ブランド名 フェイマス
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます♪ウクレレFamousUkuleleFS-1カバー付き自宅で少し練習しましたが、断念しました。ほとんど使用していませんが、中古品・自宅保管品にご理解賜りご検討ください楽器の詳しい知識を持ち合わせていませんので、ウクレレの質問にはお答えできかねます。即購入大丈夫です種類···ウクレレ
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