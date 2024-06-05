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- 【大特価!】ゴム製マレット 8組セット
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商品詳細
【使用感少なめ】ゴムマレット8組セットPLAYWOOD(プレイウッド)・SCK-033組・SCK-042組・M-053組ゴムマレットは、主にシロフォンやウッドブロック、立奏木琴や立奏鉄琴などで使用されるマレットです。用途によっては、マリンバやヴィブラフォン、グロッケンにも使用できます。長年、吹奏楽やオーケストラでの演奏活動をする中で、過剰になっていた手持ちのマレットを大特価放出いたします。いずれも使用頻度の低さから使用感は少ないですが、中古品であることをご理解の上ご購入ください。※なお、ラタン柄のマレットにつきましては、その素材特性で若干の反りがある場合がございます。
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