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YAMAHA YFL-211フルートジャンク品
商品番号 K50513018046
商品名

YAMAHA YFL-211フルートジャンク品
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐︎簡易掃除済み⭐︎YAMAHAYFL-211フルート　ケース付き⭐︎動作確認出来ない為ジャンク品として出品致します。ご自分で修理メンテナンスが出来る方。ノークレームノーリターンでお願いします。⭐︎ケースの中に名前があります。
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