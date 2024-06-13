YAMAHA YFL-211フルートジャンク品

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商品詳細
⭐︎簡易掃除済み⭐︎YAMAHAYFL-211フルート ケース付き⭐︎動作確認出来ない為ジャンク品として出品致します。ご自分で修理メンテナンスが出来る方。ノークレームノーリターンでお願いします。⭐︎ケースの中に名前があります。
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http://narcologia.ru/goods/cryptographic311537.html
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