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希少価値の椅子、人気の椅子です。高さ調整付きで、動作は良好です。ピアノ用の背もたれイス。色ー黒サイズ幅 38奥行42高さ90(多少の誤差はご了承下さ)クリーニング、点検済みです。送料について。北海道、沖縄、その他離島の方は、送料一部負担をお願いしております。