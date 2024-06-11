クレイバースト　ポケモンカード　未開封

ポケモンpokemonポケモンカードゲーム拡張パッククレイバーストex未開封ボックス1BOXシュリンク付き30パック分ポケモンセンターの抽選にて購入当方カードの知識がないため、サーチ等はしておりませんので、ご安心下さいませ。※製品の性質上、返品または中身のクレームはお受け出来ませんので、ご理解の上ご購入お願い致します。



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