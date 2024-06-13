和楽　膳燭　夜咄　茶事　茶道具　送料無料

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商品詳細
ご覧のような膳燭3台です。多少の使用感はございますが割れや欠けなどはございません。よろしくお願いいたします。size.大きい方 高さ 22cm
http://narcologia.ru/goods/recycling124814.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney740049.html
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