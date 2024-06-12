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- 最終値下【新品未開封!送料無料】KD-10 Kick Pad
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商品詳細
KD-10KickPadRolandご覧いただきありがとうございます。電子ドラムTD-17購入時（2022年）にKD-10もついてきましたが、kickは別で持っていましたので、箱のまま開封せずに保管をしておりました。（保管状態も未開封の状態で自宅に置いており、一切触れていません。新品の状態です。）※こちらの商品には、ペダルはついておりません※匿名配送可※送料はこちらで負担します※ノークレームノーリターンでご了承いただきますよう宜しくお願い致します。良いお取引になるよう心がけます。それでは、宜しくお願い致します。KD-10公式サイトurlhttps://www.roland.com/jp/products/kd-10/#Roland#ローランド#KD_10キック#KD_10ドラム#KD10#KD_10#キックパッド#ドラム#drums#KD_10KickPad種類···電子ドラムアクセサリー・パーツ···その他
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