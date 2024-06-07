ケルブル サックス ネックストラップ

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商品詳細
アルトサックス用に購入したネックストラップです。首に当たる部分は革製で厚みがあり、クッション性があるため痛くなりにくいです。定価は12,000円でした。数回使用しましたが、使わなくなり袋に入れて保管していました。金属部分はゴールドの塗装が少し年季でざらついていますが、個人的な感覚では使用上は気にならない範囲です。
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