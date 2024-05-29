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WWF ビッグ ボスマン HASBRO フィギュア プロレス
商品番号 I40695784905
商品名

WWF ビッグ ボスマン HASBRO フィギュア プロレス
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 1,649 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビッグボスマン警棒フィギュア状態／パッケージ開封品フィギュア飾ったりしていないので日焼けとかはありません。販売後30年余り経過しているので、経年劣化はあると思います。コレクション整理のため出品です。ncnrでお願いします。
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