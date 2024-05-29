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商品詳細
ビッグボスマン警棒フィギュア状態／パッケージ開封品フィギュア飾ったりしていないので日焼けとかはありません。販売後30年余り経過しているので、経年劣化はあると思います。コレクション整理のため出品です。ncnrでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/conception665657.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful382651.html
http://narcologia.ru/goods/ordering925879.html
WWF ビッグ ボスマン HASBRO フィギュア プロレス
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http://narcologia.ru/goods/teaspoonful382651.html
http://narcologia.ru/goods/ordering925879.html
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