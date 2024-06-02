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ポケモンカード　ミライドンex　SAR
商品番号 L35527403149
商品名

ポケモンカード　ミライドンex　SAR
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 3,588 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき誠にありがとうございます。ポケモンカードミライドンSARマグネットローダー付き自引き後即スリーブに入れ暗所にて保存していました。素人検品の為完備品をお求めの方は購入をご遠慮下さい。写真を確認の上購入お願いします。※トラブル防止の為、基本プレイ用としてお考え下さい。すり替え防止の為返品キャンセルは出来ませんのでお写真でご確認の上購入して下さい。即購入可発送は防水、折れ対策などしっかりしメルカリ便にて発送予定になります※尚あくまでも一度人に渡った物ですので神経質の方や完品を求める方はご購入をお控えください。ボックスパックシングル...シングルレアリティ...SR　SARポケモンカードポケカバイオレットミライドンEX
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