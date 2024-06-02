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アップライトピアノ　ピアノトップカバーkonan メリー
商品番号 L36245511881
商品名

アップライトピアノ　ピアノトップカバーkonan メリー
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 1,872 円
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商品詳細

新品未使用　konanピアノトップカバー　シャンパンゴールド光沢感のある生地とフリンジが上品なピアノカバーです。ヤマハ、カワイ
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