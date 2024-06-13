木村盛和 赤天目釉鉢 共箱 茶道具 菓子器 懐石 茶事 中国美術 料理 ...

サイズ：径・約19.2ｃｍ 高・約7ｃｍ 付属品：共箱、布、栞（茶筅はつきません）発送 ：60か80サイズ段ボール中古です。状態良好無傷です。底の畳付きに少し汚れが見られます。天目釉の第一人者と思います。ご兄弟で有名です。こちらの鉢は長兄盛和さんの作品です。たしか4人兄弟で三男に盛伸さん末っ子が盛康さんという、皆さんが著名な陶芸一家です。弟様の略歴などには長兄盛和に師事とありますので、偉大なお兄様であられたのだろうと想像いたします。こちらはちょっと面白い赤天目釉の鉢です。なんといってもこの釉調が魅力で楽しめると思います。形はシンプルです。茶道具としてなら菓子器でお使いかなと思います。お料理などの器でもどうでしょう。私などは発想が陳腐ですので(笑)、もうご購入様のセンスにお任せしまして、いろいろ使っていただけましたらうれしいです。発送は60か80サイズ段ボールを予定しています。どうぞよろしくお願いします。とめ3



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