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PERFECT BALANCE パーフェクトバランス ドラムペダル ソナー
商品番号 I78851712908
商品名

PERFECT BALANCE パーフェクトバランス ドラムペダル ソナー
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONORのジョジョ・メイヤーシグネチャーモデル、パーフェクトバランスです。ベルトドライブで軽快な動作が特徴です。使用に伴う汚れや傷がありますが、ペダルそのものの機能に問題はありません。純正ベルトの代わりに、汎用のナイロンベルトが装着されています。ビーターは付属しません。
http://narcologia.ru/goods/flight995828.html
http://narcologia.ru/goods/traverse847726.html
http://narcologia.ru/goods/choice876485.html
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