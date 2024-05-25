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【新品未開封】 DCマルチバース ザ・フラッシュ バットマン バットサイクル
商品番号 D13659853534
商品名

【新品未開封】 DCマルチバース ザ・フラッシュ バットマン バットサイクル
ブランド名 ホットトイズ
特別価格 税込 3,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未開封】DCマルチバースザ・フラッシュバットマンバットサイクル　操作ミスで間違えて購入してしまい不用なので出品いたしました購入した価格より2000円近くお値下げしておりますので、お値下げ不可でお願いいたします即日発送‼︎※フィギュアは付属しません。※初期不良等はメーカー様にお問い合わせ下さい※返品交換はお受け出来ませんので予めご了承ください以下商品説明になります高い造形力とクオリティーに定評のあるマクファーレン・トイズがお贈りする、アクションフィギュア「DCマルチバース」シリーズ。DCの超大作映画『ザ・フラッシュ』より、バットサイクルがラインナップ！2020年より、マクファーレン・トイズとワーナー＆DCコミックスが強力タッグを組んで「DCマルチバース」シリーズをスタート！世界観の再現にこだわった造形と豊富な可動域の7インチ・アクションフィギュアを展開。さらに多彩なアクセサリーや、キャラクタープロフィール入りのカードなど、コレクター心を刺激する付属品も。バラエティ豊かなラインナップで、ファンを魅了するフィギュアが続々と登場している。『ザ・フラッシュ』に登場する、ベン・アフレック演じるバットマンのバットサイクルを、全長約34cmで立体化！造形や質感にこだわり、細部に至るまで再現している。車輪は回転するので、同シリーズの7インチ・フィギュアを乗せて遊ぶことができるぞ。パッケージはそのまま飾ってもカッコいいウィンドウボックス仕様だ。メーカー···マクファーレン・トイズフィギュア種類···コレクションフィギュア
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