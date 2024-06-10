大瀧詠一コンサートチケット半券　1978年7月26日

1978年のチケット半券です。テープ跡あり。そのほか経年劣化はありますが、大きな問題はありません。厚紙で固定して送ります。はっぴいえんど＃竹内まりや＃伊藤銀次＃大瀧詠一＃ナイアガラ＃佐藤博＃吉田美奈子＃坂本龍一＃矢野顕子＃池田典代＃高村亜留＃山下達郎＃星野源＃コーネリアス＃コシミハル＃久保田真琴＃小坂忠＃斉藤和義＃奥田民生#ビートルズ#リンゴ・スター#ジョン・レノン#ポール・マッカートニー#流線形#比屋定篤子#シティ・ポップ#YMO#杏里#角松敏生#コンプレックス#complex#布袋寅泰#くるり#teamrock#大滝詠一



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