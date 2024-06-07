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琵琶架台　置き台　スタンド　超安定大型
商品番号 C55176055759
商品名

琵琶架台　置き台　スタンド　超安定大型
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 11,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

非常にしっかりしている大型の物です。ここまでがっしりと安定する架台はなかなか無いです。杢が素晴らしいです。欅と思われます。古い物ですが、壊れや不具合は一切ありません。防護フェルト(緑色のもの)に一部褪色があります。状態は画像をご確認の上でお願いいたします。
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