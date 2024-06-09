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ポケモンカードゲームスカーレット＆バイオレット　レイジングサーフ
商品番号 K64166624433
商品名

ポケモンカードゲームスカーレット＆バイオレット　レイジングサーフ
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックスシリーズ···ポケモンカードゲームレイジングサーフBOX新品未開封シュリンク付です。カードの中身での評価はご遠慮ください。返品返金はお受けできません。写真2枚目と3枚目の通り、小さな穴と微細な凸凹が最初からありますのでご了承ください。
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