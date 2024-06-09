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MQS-4299 「特選」気孔石レイアウトセット　60cm水槽用石　アクアリウム
商品番号 N40006419028
商品名

MQS-4299 「特選」気孔石レイアウトセット　60cm水槽用石　アクアリウム
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品は他のサイトにも出品致しますので、ご購入する際必ずコメントを頂き、在庫確認致します。MQS-4299「特選」気孔石レイアウトセット　60cm水槽用石　アクアリウムメーカー：RAKYPET重量:7.18kg親石サイズ:約　31cm撮影用木の箱サイズ:60*30cm気孔石は表面に独特なくぼみが見られることが特徴的な石です。独特なくぼみは稚エビの隠れ家にもなります。気孔石は性質上柔らかい石となり、落ちきらないものが御座います。ご使用の前に水洗いをしてください。他の出品と同時購入する際、同梱発送割引あり！※値引き交渉不可※全て画像で御判断頂き、御了承の上、御購入下さい。私の出品中の気孔石を確認するには、コチラをクリックして下さい。↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#RAKYPETの気孔石#流木#青龍石#気孔石#アクアリウム#輝板石#ADA#溶岩石#水槽#苔#水草#砂#熱帯魚#淡水魚#爬虫類#酸素#金魚#両生類#モス#テラリウム#トカゲ#エビ#カニ#海#生け花#花材#めだか#メダカ#黄虎石
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