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モグニャンキャットフード CANAGAN 1.5kg
商品番号 I45529509452
商品名

モグニャンキャットフード CANAGAN 1.5kg
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定期購入始めて半年程で飼い猫の病気を期に療法食に切り替えたので出品しました。○ヒューマングレードの白身魚メイン○グレインフリー○オールステージ対応(子猫〜シニア猫)○香料·着色料不使用○ドライタイプでカリカリ食感賞味期限:2024年3月24日ペットの種類...猫フードの種類...総合栄養食フードの特徴...ドライタイプ総重量...100〜199g発送には使用済段ボール箱を再利用する場合があります。テープや送り状の貼った跡が残っているので、あらかじめご了承願います。緩衝材などでしっかり梱包します。ペットの種類...猫フードの特徴...ドライタイプ総重量...1〜1.9g
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