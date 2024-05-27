アンジェム ワンピース

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アンジェムのワンピースです。こちらで購入し、2回ほど着用しました。後ろのファスナーの滑りが悪いです。中古品であることをご理解頂ける方、ご購入願います。テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い色···グレー柄・デザイン···無地/ワンポイント、襟付き素材···コットン(綿)、シアー/シースルー