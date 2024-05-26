新品未使用✴︎ラルフローレン　ポロシャツ

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アウトレットにて購入しました。新品未使用タグ付き未試着⚫︎購入したまま保管してあり、たたみジワあります。⚫︎首のタグの所に、商品管理用なのか黄色いペンで印がついています。（購入当時から）⚫︎前側に小さな生地の飛び出し（？）がありました。よろしければご検討ください♡