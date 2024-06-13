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ドルチェ\u0026ガッパーナ　クイーン　フレディマーキュリー　タンクトップ
商品番号 Q66655189733
商品名

ドルチェ\u0026ガッパーナ　クイーン　フレディマーキュリー　タンクトップ
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 1,979 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ピンクサイズ26〜40日本のL素人の平置き採寸です。身丈　55胸囲36ドルチェ\u0026ガッパーナ製ストレッチ素材で、両脇がメッシュになっており風通しが良いです。傷や汚れはありません。クイーンのフレディマーキュリーが現役で活躍していた頃に米国で購入しました。
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