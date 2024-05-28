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【美品】シャポー★MODELIA★帽子★ブラックケース付き★
商品番号 U34858915980
商品名

【美品】シャポー★MODELIA★帽子★ブラックケース付き★
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 1,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【美品】シャポー★MODELIA★帽子★天然草一度使用後、自宅保管してありました。鮮やかな赤色と白のドットカラー。3万円程で帽子屋さんにて購入しました。天然草で細やかな作業で作られており、店主は珍しい帽子と仰ってました。少々タグや額部に汚れやへこみは見られますが、被っていただくとわからなく、美しくかぶっていただけます♪◉サイズ　53㎝　　　　　直径17.5㎝◉シャポーケースあり黒なるべくお求めやすい価格で、ご提示できるように、経費はなるべくかけないようにしております。あらかじめご了承ください。あくまでも中古品であることをご理解の上、ご購入をお願いいたします。神経質な方はご遠慮ください。ご不明な点等ございましたら、お気軽にコメントください♪カラー···レッド
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