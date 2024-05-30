新品22SS新作エルメスネックレス

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商品詳細
国内正規エルメスで購入しました。ペンダント《アミュレット》フュージョンパッドロックGM素材 バッファローホーン(水牛の角)、自然の素材ですので1点1点風合いが異なります。グラデーションを描くラッカーの新技術が、色彩を讃えています。チェーンの長さ 85cm（長さに調整可能）チェーン色 ゴールドペンダントのサイズ 4×2.5cmフランス製定価 ¥101,200円箱 タグ リボン ショッパー お付けします。写真撮影のため開封しました。返品は受け付けておりません。
http://narcologia.ru/goods/stepchild820052.html
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