ZARA コート ブラック

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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝★期間限定価格★大人気につき、早い者勝ち！！＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝■商品名ZARAコートブラック■商品コンディション中古品の為、汚れや使用感があります。内側はキルティング生地です。内ポケットはファスナー有と無しがあります。商品の状態は写真でご確認お願いします。■サイズ(約)・身幅52cm・着丈80cm・袖丈68cm ※平置き採寸です。また、素人による採寸のため多少誤差があります。ご了承下さい。中古品になりますので、完璧を求められる方・神経質な方はご遠慮下さい。------------------------◎即購入 OK◎即発送 OK◎取り置きOK------------------------※到着日時の希望などもOKです。他にも、色々出品しています。同時購入で値引きも対応してます。ご相談下さいませ！届いた商品に、万が一不備がございましたら評価前にご連絡頂きますようお願い致します。R000P59Aカラー...ブラック着丈...ミドル柄・デザイン...無地