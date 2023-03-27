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NOUVELLES DU PARADIS コーディガン
商品番号 G39786317441
商品名

NOUVELLES DU PARADIS コーディガン
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 2,196 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色　BRICK(ダークオレンジのようなお色です)サイズ38新品未使用品。定価16280円とても肌触りが良く綿100%ですが、少し暖かみのある素材です。タートルやハイネックなどと合わせて冬にも活躍してくれそうです。
http://narcologia.ru/goods/plaque733507.html
http://narcologia.ru/goods/procurement158733.html
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